Автобусные остановки в Улан-Баторе начали ремонтировать в рамках государственно-частного партнерства

CentralAsia (MNG) - Очередное совещание столичных властей состоялось 20 июня. На предыдущем очередном совещании мэр дал поручения по 12 направлениям, степень выполнения составила около 80 процентов.

Администрация мэра Улан-Батора планирует отремонтировать и обновить 19 629 квадратных метров общественных улиц и территорий, чтобы увеличить доступ к тротуарам и велосипедным дорожкам. В связи с этим завершены работы на 5 220 квадратных метрах и начаты работы на 10 904 квадратных метрах. В этом году из запланированных 8771 м ограждений в 111 локациях было снято 1905 метров забора на 26 локациях. В результате в 66 локациях снято 5032 метра ограждений, а показатель выполнения составляет 61 процент. Также планируется освободить 2355 гаражей в 132 населенных пунктах. На прошлой неделе было освобождено 117 гаражей в пяти местах, или в общей сложности 1121 гараж в 68 местах, а уровень реализации составляет 48 процентов.

Кроме того, в целях обеспечения нормальной и надежной работы конечной и средней автобусных остановок, улучшения внешнего вида окружающей среды поручено разработать и представить предложение о переносе работ по содержанию, благоустройству и строительству в государственно-частное партнерство. В соответствии с этим в рамках государственно-частного партнерства объявлен отбор компаний, которые будут отвечать за содержание и эксплуатацию конечных и промежуточных остановок.

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