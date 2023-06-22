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Начато благоустройство 12 малых парков в столице Монголии

CentralAsia (MNG) -  Генеральный менеджер города Улан-Батор и глава канцелярии мэра Баяраа Мянгаа сказал: «Я работаю главой подкомитета по благоустройству, ремонту, торговле и услугам фестиваля Наадам. Было выполнено планирование парковок. Кроме того, соответствующие организации ведут работы по ремонту и содержанию дорог, которые будут завершены к 8 июля».

Кроме того, в 16 локациях юрточных район планируется создание небольших парков с благоустройством и озеленением, а в 12 локациях начаты работы по озеленению, а в 4 локациях идет подготовка. Особое внимание уделялось благоустройству мест детских игр и бывших мусорных свалок. Кроме того, необходимо создавать небольшие парки не только в юртах, но и в жилых районах. Поэтому проводятся исследования.

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