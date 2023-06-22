Учрежден меморандум о сотрудничестве в выпуске столичных ценных бумаг

CentralAsia (MNG) - Пункт 13.1 редакции Закона о правовом положении столицы гласит, что «столица может выпускать ценные бумаги на условиях и в порядке, установленных законом». Согласно этому, рабочая группа была создана в мае прошлого года распоряжением столичного губернатора.

В соответствии с Законом об управлении долгом рабочая группа сотрудничала с Министерством финансов, получила мнения соответствующих организаций, а также обсудила и утвердила порядок выпуска, обращения и отчетности столичных ценных бумаг на заседании Правительства 24 мая. В настоящее время идет подготовка к рассмотрению вопроса Гражданским представителем Хуралом, предложение будет передано в Министерство финансов и будет оформлено заключение.

В связи с этим будут сотрудничать офис губернатора столицы и компании ценных бумаг АО «Eurasia Capital Holding UTsK» и АО «Eurasia Capital Holding UTsK».

В рамках Меморандума стороны будут совместно работать над поддержкой зеленого развития, зеленых облигаций, новых технологий, привлечением инвестиций, оказанием консультационных услуг по созданию инвестиционных фондов.

Кроме того, в целях предотвращения накопления отходов и шламов вблизи ЦОС будут проведены исследования по переработке шламов и привлечены необходимые инвестиции. Кроме того, было включено несколько целей, таких как поддержка привлечения инвестиций из фондов зеленого развития для проектов по переработке отходов с целью снижения загрязнения почвы и обеспечения безопасности питьевой воды.

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