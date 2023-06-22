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В Улан-Баторе в этом году будут построены баскетбольные площадки 3x3 в 40 местах

CentralAsia (MNG) -  На днях состоялся турнир Гран-при мира по баскетболу 3х3 имени мэра столицы «Mayor's Ulaanbaatar Challenger».

В турнире, являющемся одной из официальных квалификационных серий к Олимпийским играм «Париж-2024», соревновались девять иностранных и пять монгольских команд. Antwerp Giants из Бельгии, чемпион, и Ulaanbaatar MMC Energy, Монголия, занявшая второе место, получили право на участие в турнире Большого шлема, который состоится в Лозанне, Швейцария, в августе.

Считается, что баскетбол 3х3 очень развит в Монголии и среди азиатских стран.

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