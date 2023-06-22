Дохинское соглашение исключает афганских женщин из политической жизни, - Human Rights Watch

CentralAsia (CA) - Дохинское соглашение, подписанное между США и талибами, менее прозрачно и также в значительной степени исключает афганских женщин из политической жизни, заявила заместитель директора отдела по правам женщин Human Rights Watch Хизер Барр, сообщает Khaama Press.

В твите Хизер Барр в субботу, 17 июня, обвинила бывшего специального представителя США по примирению в Афганистане Залми Халилзада,, в подрыве прав женщин в Дохинском соглашении.

Барр сказал, что игнорирование женщин или неучет их в рамках дискуссий об Афганистане противоречит принципам резолюции 1325 Совета Безопасности ООН.

Барр расценила Дохинское соглашение 2020 года как пример игнорирования прав женщин на политическое урегулирование. Далее она добавила, что Дохинское соглашение проложило путь к возвращению Исламских Эмиратов в Афганистан, что в конечном итоге привело к систематическому нарушению прав женщин после 2021 года.

Это связано с тем, что правозащитные организации ранее критиковали нарушение основных прав женщин, включая доступ к образованию, работе, а также к политической и социальной деятельности со стороны режима талибов.

Женщины Афганистана столкнулись с многочисленными проблемами с тех пор, как талибы вернулись к власти в 2021 году. Девушки и женщины в раздираемой войной стране не имеют доступа к образованию, работе и общественным местам. «Талибан» ввел драконовские ограничения на свободу выражения мнений, ассоциаций, собраний и передвижения для женщин и девочек.

Мало того, лидеры «Талибана» также проигнорировали международные призывы предоставить женщинам и девочкам доступ к образованию и занятости. Судя по всему, они также предупреждали другие страны не вмешиваться во внутренние дела Афганистана.

Талибы запретили девочкам посещать среднюю школу, ограничили свободу передвижения женщин и девочек, исключили женщин из большинства областей рабочей силы и запретили женщинам пользоваться парками, спортивными залами и общественными банями.

Между тем эксперт ООН заявил в понедельник, что обращение талибов с афганскими женщинами и девочками может быть приравнено к гендерному апартеиду, учитывая, насколько жестко де-факто власти страны продолжают нарушать их права.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил аналогичную обеспокоенность в день открытия летней сессии Совета, добавив, что де-факто власти «разрушили самые фундаментальные принципы прав человека, особенно в отношении женщин и девочек».

«Серьезная, систематическая и институционализированная дискриминация в отношении женщин и девочек лежит в основе идеологии и правления «Талибана», что также вызывает опасения, что они могут нести ответственность за гендерный апартеид», — специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в Афганистане Ричард Об этом Беннетт заявил Совету по правам человека в Женеве, сообщает Reuters.