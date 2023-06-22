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Число пострадавших при взрыве в Париже достигло 37 человек
Предыстория: В Латинском квартале Парижа прогремел взрыв

CentralAsia (CA) -  Количество пострадавших из-за взрыва в здании в Париже выросло до 37 человек. Об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, его слова привел телеканал BFM TV.

По его словам, состояние четверых пострадавших оценивается как критическое. Он добавил, что спасатели продолжают поиски под обломками здания еще двух человек.

Взрыв в пятом округе Парижа на улице Сен-Жак произошел вчера, 21 июня. Из-за взрыва обрушился фасад одного из зданий, начался пожар. Огонь распространился на соседние здания.

Заммэра Парижа Эдуард Сивел написал в Twitter, что причиной пожара стал взрыв газа. Глава МВД Жеральд Дарманен в свою очередь говорил, что причина взрыва не установлена.

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