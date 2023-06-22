Путин прокомментировал контрнаступление Украины

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе контрнаступления украинская армия понесла серьезные потери.

«Наши мужики на Украине наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа. Танки противника горят за милую душу», — заявил Путин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Он добавил, что среди потерь ВСУ есть как американская, так и французская техника.

По словам Путина, именно большие потери Украины в людях и боевой технике привели к тому, что на фронте наблюдается «определенное затишье». «Судя по всему, противник занимается тем, что сейчас комбинирует из бригад, которые понесли серьезные потери, новые подразделения. Занимается восстановлением боеспособности», — сказал Путин.

По мнению главы российского государства, Украина опасается таких же масштабных потерь в будущем, что может привести не только к утрате наступательного потенциала, но и к утрате боеспособности армии в целом. «Есть над чем подумать», — заявил Путин, отметив, что наступательный потенциал украинской стороны пока не исчерпан.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 июня заявлял, что контрнаступление ВСУ развивается «медленнее, чем хотелось бы». По его словам, контрнаступление ВСУ осложняется тем, что территория 200 тыс. кв. км заминирована российскими войсками. При этом Зеленский указал, что «на кону — жизни людей», в связи с чем украинские вооруженные силы будут продвигаться на поле боя «так, как считают нужным».