Более 30 человек погибли из-за взрыва газового баллона на северо-западе Китая

CentralAsia (CA) - В городском округе Иньчуань на северо-западе Китая одном из ресторанов произошел взрыв баллона со сжиженным газом, передает агентство Xinhua со ссылкой на местных властей.

Взрыв раздался 21 июня около 20:40 по местному времени в районе Синцин из-за утечки газа из рабочей зоны ресторана барбекю.

Погиб 31 человек, еще семеро пострадали, один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил усилить меры безопасности в связи с произошедшим.