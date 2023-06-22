Более 30 человек погибли из-за взрыва газового баллона на северо-западе Китая
- Азия и мир, происшествия
- 11:23, 22 июня 2023
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CentralAsia (CA) - В городском округе Иньчуань на северо-западе Китая одном из ресторанов произошел взрыв баллона со сжиженным газом, передает агентство Xinhua со ссылкой на местных властей.
Взрыв раздался 21 июня около 20:40 по местному времени в районе Синцин из-за утечки газа из рабочей зоны ресторана барбекю.
Погиб 31 человек, еще семеро пострадали, один из пострадавших находится в критическом состоянии.
Председатель КНР Си Цзиньпин поручил усилить меры безопасности в связи с произошедшим.
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