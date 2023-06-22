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Более 30 человек погибли из-за взрыва газового баллона на северо-западе Китая

CentralAsia (CA) -  В городском округе Иньчуань на северо-западе Китая одном из ресторанов произошел взрыв баллона со сжиженным газом, передает агентство Xinhua со ссылкой на местных властей.

Взрыв раздался 21 июня около 20:40 по местному времени в районе Синцин из-за утечки газа из рабочей зоны ресторана барбекю.

Погиб 31 человек, еще семеро пострадали, один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил усилить меры безопасности в связи с произошедшим.

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