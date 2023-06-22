Утечка секретных документов Пентагона: Обвиняемый не признал себя виновным

Джек Тейшейр

CentralAsia (CA) - Бывший сотрудник разведывательного подразделения ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра, обвиняемый в организации утечек секретных материалов из Пентагона, не признал себя виновным в суде Бостона. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным издания, 21-летний фигурант не согласился ни с одним из шести пунктов обвинения. По мнению его адвокатов, их клиент не ожидал, что размещённая им в сети Discord информация будет распространяться в интернете, они обвинили прокуратуру в преувеличении опасности, которую он представляет для нацбезопасности. Следующее слушание назначено на 9 августа.

Джейка Тейшейру задержали 13 апреля. Перед этим The New York Times опубликовал материал, в котором назвал его администратором чата в мессенджере Discord, через который публиковались секретные документы Пентагона. Материалы касались конфликта в Украине и планируемого контрнаступления ВСУ, также в документах упоминались Китай, Израиль, Иран и другие страны.

CNN сообщал, что Тейшейра работал в IT-службе ВВС Нацгвардии США и имел доступ к материалам под грифом «Совершенно секретно» с 2021 года, а публиковать их в Discord начал примерно в декабре 2022 года. Источник телеканала в Пентагоне объяснил, что в его обязанности Тейшейры входила не работа с секретными документами, но с сетью, где они хранились.

По данным Минюста США, Тейшейру грозит до 60 лет тюрьмы.