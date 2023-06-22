В ОДКБ призвали к подключению Туркменистана и Узбекистана к работе организации по Афганистану

CentralAsia (UZ) - Страны Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявили о целесообразности подключения Узбекистана и Туркменистана к работе организации на афганском направлении. Кроме того, ОДКБ выступила за формирование пояса безопасности вокруг Афганистана и укрепление таджикско-афганской границы.

Соответствующее заявление было подписано министрами иностранных дел Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана

Члены ОДКБ заявили, что одним из важных факторов сохранения и укрепления безопасности и стабильности в регионе является скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане. Они выступили за становление Афганистана в качестве независимого, единого и мирного государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков.

В организации выразили обеспокоенность ухудшением ситуации с безопасностью в Афганистане и активизацией деятельности международных террористических организаций, прежде всего ИГИЛ и его отделения «Вилаят Хорасан», на территории этой страны.

«Решительно осуждаем террористические атаки, жертвами которых становятся мирные граждане, сотрудники государственных органов и иностранных дипмиссий. Призываем действующие власти Афганистана к усилению контртеррористических мер, искоренению терроризма на территории страны, недопущению ее превращения в очаг международного терроризма», – подчеркивается в заявлении ОДКБ.

Страны-члены организации также выразили озабоченность ростом объемов наркооборота в Афганистане, в том числе с учетом рисков распространения наркотрафика в соседние страны. Поэтому они акцентировали важность выполнения Кабулом взятых на себя обязательств по искоренению наркопроизводства и наркопреступности.

Призываем действующую власть и лидеров ведущих этнополитических и конфессиональных групп Афганистана к конструктивному диалогу в целях выработки подходов в вопросе формирования подлинно инклюзивного правительства.

«Подчеркиваем необходимость выполнения действующими властями Афганистана взятых на себя обязательств по соблюдению базовых правовых принципов, включая права женщин и девочек, в том числе на доступ к образованию. Призываем к соблюдению основных прав и свобод этнических групп, включая недопущение гонений и насильственного перемещения населения по этническому и конфессиональному признакам из исконных мест их постоянного проживания», – отмечается в заявлении.

Кроме того, ОДКБ с учетом складывающейся гуманитарной ситуации в Афганистане выступил за продолжение усилий международного сообщества по оказанию помощи афганскому народу, включая его освобождение от бремени односторонних санкций.

Еще один важный момент – страны призвали к сохранению территорий Афганистана и сопредельных с ним государств свободными от размещения объектов военной инфраструктуры третьих стран.

ОДКБ подтвердила готовность консолидировано оказывать содействие в борьбе с исходящими из Афганистана угрозами региональной безопасности, в том числе с точки зрения поддержания мира и стабильности на южных рубежах организации, а также выступила за принятие мер по укреплению участков таджикско-афганской границы и реализацию инициативы по созданию пояса безопасности вокруг Афганистана.