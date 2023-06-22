Азербайджан направит $10 млн на восстановление Украины

Джейхун Байрамов

CentralAsia (CA) - Азербайджан собирается направить $10 млн на восстановление Украины, сообщил глава МИД республики Джейхун Байрамов. По его словам, также Баку поставит Киеву электрооборудование и поучаствует в строительстве объектов в пострадавшем от военных действий городе Ирпень, передает Haqqin.

«Азербайджан внесет свой вклад в усилия по восстановлению и реконструкции Украины, в частности путем направления электрооборудования и реализации проектов реконструкции в городе Ирпень Киевской области»,— пояснил он, выступая на лондонской конференции, посвященной восстановлению Украины. Также он анонсировал передачу Киеву оборудования для разминирования территорий.

По его словам, выделение финансовой помощи Украине со стороны Азербайджана будет разбито на несколько траншей, сроки перевода денег Киеву не уточняются.

Также Байрамов подчеркнул, что «ситуация вокруг Украины, которая привела к многочисленным человеческим жертвам и гуманитарной катастрофе, представляет большую угрозу миру и безопасности в Европе». По словам главы азербайджанского МИДа, Баку выступает за скорейшее решение украинского кризиса в рамках суверенитета и территориальной целостности Украины.