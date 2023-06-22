Всемирный банк выделил Украине новый пакет помощи на $1,75 млрд

CentralAsia (CA) - Всемирный банк сообщил о выделении дополнительной помощи Украине на сумму $1,75 млрд. Деньги пойдут на выплату пенсий и социальной помощи, а также на сферу здравоохранения, образования и зарплату сотрудникам бюджетной сферы. Заявление Всемирного банка приводят «РИА Новости» и ТАСС.

Во Всемирном банке добавили, что под гарантии Великобритании выдадут кредит на сумму $500 млн. Также Украина получит еще $1,25 млрд в качестве гранта от США и $15 млн от Финляндии.

Вчера вечером, 21 июня, премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получит помощь в размере $500 млн на выплату зарплат учителям и спасателям, а также социальную помощь. Деньги получат от Великобритании из ее совместного пакета помощи с Финляндией и США на сумму $1,75 млрд.