экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Всемирный банк выделил Украине новый пакет помощи на $1,75 млрд

CentralAsia (CA) -  Всемирный банк сообщил о выделении дополнительной помощи Украине на сумму $1,75 млрд. Деньги пойдут на выплату пенсий и социальной помощи, а также на сферу здравоохранения, образования и зарплату сотрудникам бюджетной сферы. Заявление Всемирного банка приводят «РИА Новости» и ТАСС.

Во Всемирном банке добавили, что под гарантии Великобритании выдадут кредит на сумму $500 млн. Также Украина получит еще $1,25 млрд в качестве гранта от США и $15 млн от Финляндии.

Вчера вечером, 21 июня, премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получит помощь в размере $500 млн на выплату зарплат учителям и спасателям, а также социальную помощь. Деньги получат от Великобритании из ее совместного пакета помощи с Финляндией и США на сумму $1,75 млрд.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com