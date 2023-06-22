Сенат Казахстана одобрил поправки, регулирующие эксплуатацию электросамокатов

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Депутаты сената Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрили закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации дорожного движения». Документ направлен на устранение правового пробела и введение законодательного регулирования вопросов эксплуатации электросамокатов. Кроме того, законом вводится государственная монополия на изготовление свидетельств о государственной регистрации транспортных средств, водительских удостоверений и государственных регистрационных номерных знаков.

«Рассматриваемым законом предусматриваются следующие основные положения: в законе «О дорожном движении» вводится понятие «малое электрическое транспортное средство», с указанием его технических характеристик и правовой регламентацией порядка эксплуатации и установлением перечня запретов для водителей; закон «О дорожном движении” дополняется понятием “электрический самокат», который признается транспортным средством с максимальной конструктивной скоростью не более 25 километров в час и определяются места для их движения, а также вводятся запреты для их водителей», - сказал депутат сената Евгений Больгерт.

В частности, водители электросамокатов смогут двигаться только по велосипедной дорожке или велосипедной полосе движения. При их отсутствии допускается движение электросамокатов по правому краю проезжей части, но только при достижении водителем 18-летнего возраста, на нем должен быть застегнутый шлем, а также водитель должен иметь водительское удостоверение на право управления транспортным средством любой категории. При передвижении в темное время суток на водителе должен быть светоотражающий предмет. По тротуару или пешеходной дорожке допускается движение электросамокатов со скоростью не более 6 км в час.

Кроме того, законом предусматриваются права и обязанности водителей малого электрического транспортного средства и электрического самоката; устанавливаются запреты для водителей мопедов, велосипедов, малых электрических транспортных средств и электросамокатов.

Также внесены поправки, устанавливающие основания остановки транспортных средств сотрудниками органов внутренних дел для проверки.

Помимо этого, законом вводится государственная монополия в области изготовления свидетельств о государственной регистрации транспортных средств, водительских удостоверений и государственных регистрационных номерных знаков.

«Правом на осуществление данными видами деятельности наделяется республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения при МВД РК», - уточнил Больгерт.

Закон «О разрешениях и уведомлениях» дополняется новым видом уведомления о начале или прекращении деятельности учебных организаций по подготовке водителей транспортных средств.

«Полагаем, что одобрение закона, направленного на установление прав и обязанностей водителей электрических самокатов и малых электрических транспортных средств, ограничений и запретов, будет способствовать обеспечению правового регулирования общественных отношений по их использованию», - отметил депутат.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения