Брат Назарбаева лишился авторынка «Барыс»: апелляция оставила решение суда в силе

Болат Назарбаев

CentralAsia (KZ) - Апелляционная коллегия отказала брату экс-президента Казахстана Болату Назарбаеву в возвращении ему земель, на которых находится авторынок «Барыс», сообщает пресс-служба Алматинского областного суда.

«Апелляционная коллегия по гражданским делам решение суда первой инстанции оставила без изменения в виду его законности и обоснованности», – говорится в сообщении.

Ранее прокуратура Карасайского района подала в суд на госучреждения и Болата Назарбаева. Договоры купли-продажи и права собственности на землю в 37,6 га в Алматинской области потребовали признать недействительными. Там располагается автомобильный рынок «Барыс».

В суде установили, что земли предназначены для сельскохозяйственной деятельности. При передаче их и переведении орошаемой пашни в неорошаемые виды угодий нарушили процедуры согласования. В итоге 17 апреля суд признал сделку недействительной.

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