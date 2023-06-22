Шойгу доложил Путину о перегруппировке украинских войск

CentralAsia (CA) - Украинские войска снизили активность в рамках контрнаступления и занимаются перегруппировкой, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с постоянными членами Совбеза под председательством президента Владимира Путина, передает «КоммерсантЪ».

По его словам, украинские силы понесли существенные потери. Несмотря на это, у них сохраняются силы для продолжения наступления, Россия ведет к нему подготовку.

«После проведения 16 дней активных боевых действий, понеся существенные потери, в настоящий момент [ВСУ] занимается перегруппировкой и перекомплектованием, собирает части батальонов», — сказал министр в ходе заседания Совбеза.

Шойгу убежден, что с учетом понесенных ВСУ потерь западные вооружения, которые уже поставлены Киеву и будут оправлены в этом году, «существенным образом на ход боевых действий не повлияют». Россия ожидает, что Запад поставит Киеву 2560 танков в 2023 году, 120 из них — это Leopard немецкого производства, 31 — американские Abrams и 95 Т-72.

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, в свою очередь, сообщил, что потери украинских войск в живой силе за время наступления превысили более 13 тыс. человек. ВСУ также лишились 246 танков, в том числе западных, и другой техники.

Путин, комментируя информацию о ходе военных действий, обратил внимание на потери Украины. «Я понимаю, что это предварительные данные, потому что все до конца на поле боя невозможно разглядеть, но в целом понятно. Из этого можно сделать вывод, что технику, конечно, можно поставить и дополнительно, а вот мобилизационный резерв безграничным не является. Похоже, западные союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца»,— сказал он.