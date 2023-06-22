Минкульт Казахстана назвал размеры гонораров «звезд» за участие в госконцертах

Димаш Кудайберген, Роза Рымбаева, Райм

CentralAsia (KZ) - Министерство культуры и спорта Казахстана опубликовало на портале «Открытые НПА» проект приказа, касающегося финансирования социально значимых культурных мероприятий, в котором привел данные о гонорарах местных артистов за участие в государственных концертах. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

В документе отмечается, что на стоимость услуг артистов, которые привлечены к участию в праздничных мероприятиях и торжественных концертах, посвященных национальным и государственным праздникам, влияют статус, авторитет и уровень мастерства исполнителей.

«В зависимости от формата одновременно могут включить несколько артистов, обладающих званиями Қазақстанның Еңбек Ері (Герой труда Казахстана), Народный артист СССР, Народный артист Казахской ССР, Народный артист Казахстана данной категории. Например: Алибек Днишев — от 5 млн тенге ($11,2 тысячи), Роза Рымбаева — 5 млн тенге, Айман Мусаходжаева — 5 млн тенге, Усенбаева Нуржамал — от 2 млн тенге ($4,5 тысячи) и многие другие», – говорится в обосновании к проекту приказа.

В документе приводятся и гонорары других казахстанских артистов, определенные на основе анализа рынка. К примеру, выступление певца и композитора Димаша Кудайбергена оценивается в сумму от 10 млн тенге ($22,4 тысячи), оперной певицы Марии Мудряк и поп-исполнителя Мираса Жугунусова – в 5,5 млн тенге ($12,3 тысячи), певца Райма (Райымбека Бактыгереева) – в 2,5 млн тенге ($5,5 тыс.).

Отдельно сказано о гонорарах ведущих мероприятий – привлекаемых в этом качестве известных актеров и телеведущих. На стоимость их услуг влияют популярность, востребованность, профессионализм, наличие звания. В частности, заслуженные деятели Казахстана, актеры Берик Айтжанов и Азамат Сатыбалды могут рассчитывать на гонорар в размере от 1,3 млн тенге (около $3 тысяч), телеведущая Динара Байзакова – от 700 тысяч тенге ($1,5 тысячи), Сагыныш Абикеева — от 550 тысяч тенге ($1,2 тысячи).

Авторы документа поясняют, что привлечение казахстанских «звезд» может серьезно сказаться на бюджете мероприятия, и предлагают увеличить нормативы по данному пункту: с 10% до 25% от общей суммы стоимости проекта – в случае героев труда и народных артистов, с 7% до 20% — в случае заслуженных артистов и лауреатов государственной премии.

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