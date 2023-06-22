Глава Минобороны России: к концу июня завершится формирование резервной армии РФ

Серей Шойгу

CentralAsia (CA) - Минобороны России не видит необходимости в ускоренной отправке добровольцев на СВО министр Сергей Шойгу сообщил в ходе заседания Совбеза, что на сегодняшний день контракты с Минобороны подписали 114 тыс. человек. В среднем за сутки на контракт поступает 1336 человек. «То есть каждые сутки получаем полк»,— пояснил министр, передает «КоммерсантЪ».

«По контракту на сегодняшнее утро набрано 114 тыс. человек, это по прямому контракту, и плюс к этому 52 тыс. — это добровольцы»,— сказал Шойгу во время заседания Совбеза.

Министр сообщил, что формирование резервной армии завершится к концу июня. Также будет создан армейский корпус. Они получат более 3 700 единиц техники. «Формируем резервы в составе армейского корпуса, армии, плюс к этому пять полков 20-й армии танковой. Там идет все планово. Фактически к концу июня мы завершим формирование резервной армии и там в ближайшее время завершим формирование армейского корпуса»,— доложил министр президенту.

Министр подчеркнул, что сейчас нет необходимости в форсированной отправке добровольцев на фронт. «Во-первых, хочу отметить их высочайшую мотивацию, они как добровольцы, естественно, рвутся в бой, но мы не можем этого делать, крайней необходимости в этом нет. А второе — они должны пройти серьезную подготовку, чем собственно и занимаются на восьми полигонах. С ними занимаются 645 инструкторов»,— доложил министр.