Ard Financial Group стала первой монгольской компанией, ставшей членом ассоциации «New Champions» ВЭФ

CentralAsia (MNG) - После приглашения в качестве организации-члена ассоциации «New Champions» Всемирного экономического форума, Ard Financial Group стала первой монгольской компанией, присоединившейся к ассоциации.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) — швейцарская неправительственная организация, наиболее известная организацией ежегодных встреч в Давосе. На встречи приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, видные мыслители и журналисты. Предметом обсуждения являются наиболее острые мировые проблемы, включая здравоохранение и экологию.

«New Champions» представляет собой многогранную площадку для общения и сотрудничества высокого уровня, и, став членской организацией сообщества, все сотрудники Народного финансового союза имеют возможность расширять свои знания через платформу. В этом контексте деятельность компании будет расширяться на международном уровне, а сотрудники руководящего звена будут приглашаться для участия в крупных мероприятиях, организованных Всемирным экономическим форумом, а также для продвижения экономики Монголии и деятельности АО Ard Financial Group.

Для вступления в сообщество «New Champions» установлены следующие требования: компания должна занимать активную позицию в обществе, ценить развитие, быть лидером в регионе, согласовывать деятельность бизнеса с социальными, экологическими и управленческими целями, быть лидером отрасли с точки зрения скорости роста, являться лидером на рынке, и придерживаться высокой этики. Благодаря этичному менеджменту компания фокусируется на решении основных проблем, стоящих перед миром, с использованием новых технологий и бизнес-моделей.

АО Ard Financial Group — ведущая финтех-компания Монголии, которая инвестирует в финансовые и технологические компании в рамках своей миссии по созданию Инвестирующей нации.

С лета 2007 года проводятся Ежегодные встречи новых чемпионов (официальное название — the Annual Meeting of the New Champions), которые также называются «Летним Давосом». Место проведения — китайские города Далянь или Тяньцзинь.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения