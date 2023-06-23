С начала года Монголию посетили 223 680 иностранных туристов

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии объявило 2023, 2024 и 2025 годы «Годами посещения Монголии». В рамках этой инициативы поставлена цель принять один миллион или более туристов в этом году. По состоянию на 20 июня Монголию посетили 223 680 туристов.

Министерство окружающей среды и туризма поставило цель принять 283 340 туристов с 1 января по сегодняшний день. Согласно вышеуказанным показателям, цель выполнена на 78,94 %.

Если рассматривать количество туристов, посетивших Монголию с 1 января по 20 июня по странам, то большинство из них составляют туристы из России, Китая, Республики Корея, Казахстана и Японии. Из них 110 529 человек или 49,41% - граждане России. На втором месте Китай, откуда прибыли около 40 тыс. туристов (18,39%).

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