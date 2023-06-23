Внешний долг Монголии сократился на $330,7 млн

CentralAsia (MNG) - В первом квартале 2023 года внешний долг Монголии сократился на 330,7 млн долларов США, составив 33,6 млрд долларов США. Об этом в среду сообщили местные СМИ, ссылаясь на данные Национального статистического комитета страны.

Данный показатель снизился на 1,0 процент по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

При этом общая задолженность правительства Монголии равняется 8,2 млрд долларов, а долги Центрального банка -- 2,1 млрд долларов, 1,5 млрд из которых -- внешний долг от сберегательных учреждений.

Кроме того, поступления прямых иностранных инвестиций /ПИИ/ или межфирменное кредитование составляют 13,5 млрд долларов, а оставшиеся 8,2 млрд долларов -- это долговые обязательства частных структур.

По сообщению Министерства финансов, в конце апреля этого года Монголия полностью погасила остатки долга по облигациям "Гэрэгэ".

Тем временем аналитики утверждают, что Монголию в 2023-2024 годах ждут пиковые выплаты по внешнему долгу.

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