«Роснефть» увеличит экспорт в Монголию до ремонта завода

CentralAsia (MNG) - «Роснефть» ближайшие месяцы нарастит поставки топлива в Монголию на фоне планового ремонта Ангарской группы нефтеперерабатывающих заводов. Об этом говорится в сообщении компании по итогам встречи, которую провели глава «Роснефти» Игорь Сечин и председатель Великого Государственного Хурала Монголии Занданшатар Гомбожав.

«В связи с предстоящим плановым ремонтом Ангарской группы нефтеперерабатывающих заводов ПАО НК «Роснефть», в ближайшие месяцы компания нарастит объемы экспорта топлива в Монголию», - говорится в сообщении.

Как отмечает компания, она компенсирует объемы нефтепродуктов, недопоставленные ранее из-за загрузки железной дороги в Монголии. «Стороны договорились о компенсационных мерах в случае форс-мажорных обстоятельств будущих и предыдущих периодов. В частности, речь идет о восполнении объема нефтепродуктов, недопоставленного в июне текущего года в связи с затовариванием железнодорожных путей на территории Монголии. Согласно достигнутым договоренностям, данный объем будет компенсирован в ближайшие месяцы», - сообщила «Роснефть».

В ходе встречи стороны обсудили развитие комплексного энергетического сотрудничества стран, включая вопросы поставок нефтепродуктов и нефти в Монголию, а также модернизацию энергогенерирующих мощностей Улан-Батора, отмечает компания. «Стороны подтвердили приверженность ранее достигнутым договоренностям по применению гибкого рыночного подхода в установлении цены на нефтепродукты», - говорится в сообщении.

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