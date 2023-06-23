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Монгольский школьник занял третье место на Международном конкурсе в Чехии

CentralAsia (MNG) -  Воспитанник Школы классической музыки при Монгольской консерватории Гансулд Ган-Эрдэнэ получит денежное вознаграждение в размере 9,0 млн тугриков.

Гансулд занял третье место на 65-м Международном конкурсе юных скрипачей имени Ярослава Коциана, проходившем в Чехии 3-6 мая. Он сын певца Ган-Эрдэнэ Лхамжав из некогда известной в Монголии группы «Камертон».

В соответствии с постановлением правительства денежные вознаграждения присуждаются работникам культуры и творческим людям, добившимся особых успехов на международных фестивалях культуры и искусства, конкурсах, выставках и книжных ярмарках.

Скрипичный конкурс имени Ярослава Коциана в Устье-на-Орлици только для маленьких виртуозов, мастеров высшего пилотажа со всей Европы, Монголии и Израиля. Конкурс закончился. Дети и их педагоги разъехались по домам. Но через год они вновь встретятся, чтобы принять участие в этом маленьком празднике музыки.

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