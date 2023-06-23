Делаем Улан-Батор зеленым — новая программа

CentralAsia (MNG) - Эпизод программы «City», в котором рассказывается о событиях, политических решениях, развитии, насущных проблемах и решениях в столице Улан-Баторе, был подготовлен из Сеула, Южная Корея. На этот раз были выделены зеленые зоны, которые оказывают важное влияние на комфорт и среду обитания горожан.

Модель

Процент зеленых насаждений всегда важен в создании комфортной среды для горожан и снижении загрязнения воздуха, почвы и воды. Вот почему города мира следуют стандарту создания городов с зелеными зонами в соотношении 50:50 и 60:40. В нашей стране из-за регулирования 70:30 сегодня утрачено соотношение зеленых зон, пространственной планировки и комфорта горожан в городе Улан-Баторе. В нынешней ситуации губернатор столицы и мэр Улан-Батора Сумъяабазар Долгорсурэн подчеркнул, что 60 процентов городской застройки должны составлять зеленые зоны, а 40 процентов — здания.

Количество зеленых насаждений на человека увеличилось до 5,7 квадратных метров по состоянию на первый квартал 2023 года за счет благоустройства столичных зеленых насаждений, озеленения, облесения и благоустройства улиц и территорий. Однако это в 3-4 раза ниже, чем в среднем по крупным городам мира. Поэтому увеличение количества зеленых зон в столице Улан-Баторе и создание здоровых и комфортных условий жизни горожан стало одной из приоритетных задач.

В пятилетних ориентирах развития Улан-Батора на 2021-2025 годы планируется построить парк в каждом районе и увеличить количество зеленых насаждений на человека до восьми квадратных метров за счет увеличения зеленых насаждений на дорогах и улицах общего пользования. В частности, столица будет сажать и поддерживать деревья, чтобы увеличить количество зеленых зон на человека до стандартов других городов, создавая здоровую и комфортную среду обитания для жителей столицы, увеличивая ландшафтный дизайн и садоводство, уменьшая количество воздуха, воды и загрязнение почвы и обеспечение «Безопасности граждан».

Проблема

Потребность в зеленых зонах, улучшающих качество жизни его жителей, продолжает расти вместе с населением города. Что касается администрации столицы, то здесь проводится много работ по озеленению общественных территорий. Например, снос самовольно построенных заборов и гаражей, озеленение освободившихся земель началось в прошлом году и продолжается до сих пор.

Но есть одна проблема с озеленением всего города. Территория города Улан-Батор составляет 470 440 га. Восемьдесят три процента из них принадлежат гражданам и предприятиям. Остальные 27 процентов являются государственной собственностью. Недостаточно посадить деревья и газон в общественных владениях. Поэтому администрация столицы поддерживает инициативы предприятий и граждан по созданию зеленых зон и озеленению собственных земель.

Опыт

Губернатор столицы и мэр Улан-Батора Сумъяабазар Долгорсурэн посетил с официальным визитом Сеул, Республика Корея, и ознакомился с опытом строительства реки Хан. Река Хан тянется примерно на 40 км через город и имеет 11 парков. По оценкам, ежегодно эти парки посещают более 60 миллионов человек. Во-первых, строительные работы, такие как строительство плотины для предотвращения разлива реки, начались в 1960 году, но теперь она расширилась до экономической, коммерческой и сервисной зоны, а также стала местом, куда горожане приезжают для отдыха и досуга.

Мэр Сумъяабазар сказал: «Вдоль берегов реки Хан построены здания с современными решениями, обеспечивающие комфорт горожан и способные проводить различные мероприятия. Это не только зеленая зона для отдыха горожан, но и развитие Это дает экономические и деловые преимущества.Наш город Улан-Батор также может создать экономическую зону на базе реки Туул.При этом у города есть возможность сотрудничать с частным сектором, оказывать финансовую поддержку и обеспечивать комфорт горожан».

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