Встреча женщин-министров иностранных дел пройдет в Улан-Баторе

министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх

CentralAsia (MNG) - По инициативе министра иностранных дел Батцэцэг Батмөнх 29-30 июня 2023 г. в Улан-Баторе впервые пройдет встреча женщин-министров иностранных дел.

Эта встреча направлена на обеспечение гендерного равенства и защиту прав человека, в том числе прав девочек и женщин, во внешней политике, на продвижение стабильного общества с правами человека, свободой и равными возможностями, а также на повышение осведомленности о положительных последствиях участие на уровне принятия решений.

Федеративная Республика Германия и Республика Франция сотрудничают в организации встречи, и в мероприятии примут участие представители 15 стран мира, Организации Объединенных Наций и других международных организаций.

На встрече будет проведено широкое обсуждение участия женщин в борьбе с изменением климата, обеспечении продовольственной безопасности, укреплении международного мира и безопасности и будет выпущен итоговый документ «Улан-Баторская декларация».

Эта инициатива, выдвинутая Монголией, которая отдает приоритет вопросам обеспечения гендерного равенства, защиты и гарантии прав человека и реализует ее в качестве основы своей внутренней и внешней политики и деятельности, представляет собой партнерство и сотрудничество, которые ценят мир в международных отношений в это время сложной мировой геополитической ситуации и внесет реальный вклад в продвижение феминистской внешней политики, направленной на общее благо.

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