Монгольские представители приняли участие в канадской сельскохозяйственной выставке

CentralAsia (MNG) - Посол Монголии в Канаде Ариунболд Ядмаа работал в Саскачеване, Канада 19-21 июня 2023 г., а Канадская сельскохозяйственная выставка (Farm Show 2023) прошла в Реджайне 20-23 июня.

Посол вместе с представителями Министерства сельского и лесного хозяйства Монголии и фермерами провел официальные встречи с Министерством сельского хозяйства Саскачевана, Министерством торговли и развития экспорта, Торгово-экспортным партнерством Саскачевана, мэром Реджайны и президентом Farm Show.

Канадская сторона представила развитие и текущую ситуацию в сельскохозяйственном секторе Саскачевана, включая беспахотное земледелие, ирригацию и экспорт, а также обменялась мнениями о двусторонней торговле и возможностях сотрудничества. Представители Монголии также встретились с учеными из Канадского управления генетических ресурсов растений, чтобы обсудить правила Канадского банка семян, исследования и разработки, а также экспорт в Монголию. Кроме того, они встретились с директором степного института сельскохозяйственной техники и оборудования и обсудили вопросы внедрения в Монголию современных сельскохозяйственных технологий, машин и оборудования.

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