Монголия в одной группе с Республикой Корея, Непалом и Вьетнамом в отборочных матчах Кубка Азии по футзалу

CentralAsia (MNG) - Монголия попала в группу D вместе с Республикой Корея (РК), Непалом и Вьетнамом в отборочных матчах Азиатской футбольной конфедерации (АФК) Кубка Азии по футзалу 2024 года, который пройдет с 7 по 11 октября в Монголии.

Пока что монгольская сторона ничего конкретного не сказала о предстоящем турнире.

Результаты жеребьевки считаются благоприятными для вьетнамской стороны, поскольку рейтинги РК, Непала и принимающей Монголии ниже, чем у Вьетнама, считают вьетнамцы. РК заняла второе место на чемпионате Азии по футзалу 1999 года и, как говорят, представляет наибольшие трудности для вьетнамской команды. Однако в прошлом году вьетнамская команда под руководством тренера Джустоцци Диего разгромила РК со счетом 5:1 на азиатском турнире по мини-футболу.

Тем временем Таиланд находится в группе А вместе с Туркменистаном, Гонконгом (Китай) и Китаем. В группу B входят Индонезия, Саудовская Аравия, Афганистан и Макао (Китай).

Группа C состоит из Ирана, Ливана, Кыргызстана и Мальдивских островов; в то время как группа E включает Таджикистан, Мьянму, Палестину и Индию. В группе F примут участие Кувейт, Бахрейн, Восточный Тимор и Бруней; В группу G входят Узбекистан, Ирак, Малайзия, Камбоджа); а группу H составляют Япония, Китайский Тайбэй и Австралия.

31 команда-участница будет соревноваться по круговой системе, при этом восемь команд, занявших первые места, и семь команд, занявших вторые места, пройдут в финальный раунд, который также станет квалификационным раундом чемпионата мира по футзалу FIFA 2024./.

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