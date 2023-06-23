В Атлантическом океане нашли обломки подлодки, пропавшей на пути к «Титанику». Экипаж погиб

CentralAsia (CA) - Участники спасательной операции в Атлантическом океане считают, что обломки, найденные в районе поисков пропавшей подводной лодки «Титан», — это части аппарата. Об этом сообщает CNN со ссылкой на служебную записку спасателей.

По данным телеканала, найденные обломки — фрагменты внешней части «Титана». При этом в документе, на который ссылается CNN, отмечается, что поиски капсулы с экипажем продолжаются.

Ранее о найденных обломках в районе поисков подводной лодки «Титан» сообщили в береговой охране США.

Компания OceanGate, которой принадлежит подлодка, считает, что члены экипажа погибли. «Наши сердца с этими пятью душами и каждым членом их семей в это трагическое время. Мы скорбим об утрате жизней и радости, которую они принесли всем, кого знали», — говорится в заявлении компании.

Береговая охрана США подтвердила, что пять человек, находившиеся в подлодке «Титан», погибли. Представитель службы выразил соболезнования семьям экипажа. Спасатели обнаружили пять крупных обломков аппарата примерно в 500 метрах от носовой части «Титаника». Обломки свидетельствуют о «катастрофической потере» капсулы с экипажем.

По версии береговой охраны, на «Титане» произошла имплозия — направленный внутрь взрыв. Пока неизвестно почему, как и когда это произошло. Поиск тел членов экипажа продолжат, несмотря на сложную обстановку на дне океана.

19 июня в Атлантическом океане пропала частная подводная лодка с туристами, которая направлялась к «Титанику». На ее борту находились пять человек, в том числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг и Стоктон Раш — основатель компании OceanGate.

В поисках подводной лодки участвовали береговые службы США и Канады, а также частные суда. Сообщалось, что запас кислорода на «Титане» был рассчитан на 96 часов плавания. Береговая охрана США сообщала, что кислород на «Титане» должен был закончиться 22 июня к 07:10 по времени восточного побережья США.