Жена владельца батискафа «Титан» оказалась праправнучкой семьи, погибшей на «Титанике», - СМИ

Исидор и Ида Штраус

CentralAsia (CA) - Супруга основателя компании OceanGate и пилота подводной лодки «Титан» Стоктона Раша, пропавшей в Атлантическом океане, является праправнучкой двух самых богатых пассажиров «Титаника», чья гибель показана в знаменитом фильме Джеймса Кэмерона 1997 года, сообщает Daily Mail.

Венди Раш приходится праправнучкой сооснователю знаменитого универмага Macy's и его супруге, которые были прославлены в блокбастере Кэмерона в роли пожилой пары, обнимающейся на кровати во время гибели «Титаника».

Кадр из фильма "Титаник"

Магната розничной торговли звали Исидор Штраус, а его жену - Ида. Это были два самых богатых человека, погибших на борту океанского лайнера. Венди Раш происходит от дочери Исидора и Иды Штраус Минни, которая вышла замуж за доктора Ричарда Вейла в 1905 году. Их сын, Ричард Вейл-младший, позже занимал пост президента Macy's в Нью-Йорке, а его сын, доктор Ричард Вейл III, является отцом Венди Раш, сообщает The New York Times.

Супруги Штраус ездили в Германию и возвращались в Соединенные Штаты на «Титанике» с недавно взятой в услужение горничной Иды Эллен Берд и слугой Исидора Джоном Фартингом. Обычно супруги путешествовали только на немецких судах, но были очарованы новым лайнером и роскошью, предлагаемой на борту.

Когда «Титаник» начал тонуть, Исидору и Иде предложили места в спасательной шлюпке – ей как женщине, а ему как известному бывшему конгрессмену и совладельцу универмага Macy's, – предоставив им приоритет перед другими пассажирами. Но Исидор отказался, сказав, что не сядет в шлюпку, пока судно не покинут все женщины и дети. А Ида отказалась идти без своего мужа, с которым прожила 40 лет.

Ида отдала свою норковую шубу горничной, чтобы та согрелась, когда окажется на спасательной шлюпке. Согласно рассказам очевидцев, пару видели обнимающейся на палубе океанского лайнера, когда он шел ко дну.

Тело Исидора нашли в море через две недели после крушения корабля, а останки Иды так и не обнаружили.

Венди Раш, урожденная Венди Холлингс Вейл, вышла замуж за инженера и предпринимателя Стоктона Раша в 1986 году. Жена основателя OceanGate трижды участвовала в экспедициях к обломкам «Титаника». Она также занимает пост директора OceanGate по коммуникациям и входит в правление благотворительного фонда компании.

Исидор и Ида Штраус

19 июня в Атлантическом океане пропала частная подводная лодка с туристами, которая направлялась к «Титанику». На его борту находились пять человек: директор Ocean Gate 61-летний Стоктон Раш, управлявший батискафом, британский миллиардер 58-летний Хэмиш Хардинг, пакистано-британский бизнесмен 48-летний Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, а также пилот аппарата, бывший военный водолаз, исследователь «Титаника» 77-летний француз Поль-Анри Наржоле.

В поисках подводной лодки участвовали береговые службы США и Канады, а также частные суда. Сообщалось, что запас кислорода на «Титане» был рассчитан на 96 часов плавания. Береговая охрана США сообщала, что кислород на «Титане» должен был закончиться 22 июня к 07:10 по времени восточного побережья США.

На предполагаемом месте пропажи батискафа нашли обломки, которые уже осмотрели спасатели. Береговая охрана США сообщила, что найденные обломки являются частями корпуса «Титана»: управляемый дистанционно беспилотник нашел хвостовой обтекатель судна неподалеку от носовой части «Титаника». Пятеро находившихся на борту людей считаются погибшими.