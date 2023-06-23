Бывшему сопернику Эрдогана Кылычдароглу грозит 110 лет заключения по 28 искам, - Cumhuriyet

Кемаль Кылычдароглу

CentralAsia (CA) - Турецкая газета Cumhuriyet сообщила, что лидеру турецкой оппозиции, бывшему кандидату в президенты страны Кемалю Кылычдароглу грозит тюремное заключение на срок до 110 лет, а также запрет заниматься политической деятельностью. Поводом для этого могут стать поданные против политика 28 исков, часть из которых инициирована турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Ранее ряд исков были приостановлены из-за наличия у Кемаля Кылычдароглу парламентской неприкосновенности. Теперь они будут вновь рассмотрены, так как в новый созыв он не избран»,— пишет журналист Cumhuriyet Барис Тюркоглу.

Отмечается, что представители правящей Партии справедливости и развития решили воспользоваться ситуацией и выступили с инициативой возбудить уголовное дело по обвинению кандидата от оппозиции в оскорблениях президента.

Поданные иски касаются публичных заявлений Кычылдароглу в ходе предвыборной кампании, в которых он сравнивал Эрдогана с Саддамом Хусейном, Муаммаром Каддафи и Чаушеску.

По большинству исков экс-кандидату в президенты Турции может грозить до 4 лет тюрьмы, суммарно по всем искам — 110 лет заключения. Если иски будут удовлетворены, политику будет запрещено участвовать в выборах и заниматься политической деятельностью. Сейчас он возглавляет оппозиционную Народно-республиканскую партию.

Во втором туре президентских выборов в Турции победу одержал действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он будет занимать пост главы государств в течение следующих пяти лет. За него отдали голоса 52% избирателей. Единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал 48% голосов.