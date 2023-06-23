На Камчатке началось извержение самого высокого вулкана в Евразии. Видео

CentralAsia (CA) - В России на Камчатке началось извержение вулкана Ключевской, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии.

Извержение, по информации KVERT (камчатская группа реагирования на вулканические извержения), продолжается с 23:23 22 июня по местному времени.

«В настоящее время наблюдается эксплозивное извержение стромболианского типа – фонтанирование лавы в кратере вулкана. Такое извержение пока не опасно ни для населения окрестных поселков, ни для авиации. KVERT продолжает мониторинг вулкана», – говорится в сообщении.

Ключевская сопка — действующий стратовулкан в восточной части Камчатки. Это самый высокий активный вулкан в Евразии. Высота вулкана составляет 4 тыс. 750 м, возраст — около 7 тыс. лет. В последний раз Ключевская сопка извергалась в ноябре 2022 года, следует из данных KVERT.