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На Камчатке началось извержение самого высокого вулкана в Евразии. Видео

CentralAsia (CA) -  В России на Камчатке началось извержение вулкана Ключевской, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии.

Извержение, по информации KVERT (камчатская группа реагирования на вулканические извержения), продолжается с 23:23 22 июня по местному времени.

«В настоящее время наблюдается эксплозивное извержение стромболианского типа – фонтанирование лавы в кратере вулкана. Такое извержение пока не опасно ни для населения окрестных поселков, ни для авиации. KVERT продолжает мониторинг вулкана», – говорится в сообщении.

Ключевская сопка — действующий стратовулкан в восточной части Камчатки. Это самый высокий активный вулкан в Евразии. Высота вулкана составляет 4 тыс. 750 м, возраст — около 7 тыс. лет. В последний раз Ключевская сопка извергалась в ноябре 2022 года, следует из данных KVERT.

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