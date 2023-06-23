Военные беспилотники массового производства изменили способ ведения войн, - MIT Technology Review

CentralAsia (CA) - Массовые военные беспилотники входят в число 10 прорывных технологий 2023 года, составленных MIT Technology Review. Ознакомьтесь с остальным списком здесь.

Когда 14 ноября 2001 года Соединенные Штаты впервые выпустили ракету с вооруженного беспилотника «Хищник» по подозреваемым лидерам «Аль-Каиды» в Афганистане, стало ясно, что боевые действия изменились навсегда. В последующие два десятилетия беспилотники стали самым культовым инструментом войны с террором. Высокотехнологичные беспилотники США стоимостью в несколько миллионов долларов неоднократно применялись в кампаниях целенаправленных убийств. Но их использование во всем мире было ограничено могущественными странами.

Затем, по мере совершенствования навигационных систем и беспроводных технологий в любительских дронах и бытовой электронике, появился второй тип военных дронов — не в Вашингтоне, а в Стамбуле. И он привлек внимание всего мира в Украине в 2022 году, когда доказал, что способен сдерживать одну из самых грозных вооруженных сил на планете.

Беспилотник Bayraktar TB2, летательный аппарат турецкого производства корпорации Baykar, знаменует собой новую главу во все еще новой эре боевых действий беспилотников. Дешевые, широко доступные беспилотники изменили то, как малые страны ведут современные войны. Хотя вторжение России в Украину привлекло внимание общественности к этому новому оружию, в его истории есть нечто большее.

Взрывы в Армении, транслировавшиеся на YouTube в 2020 году, открыли миру эту новую форму войны. Там, в видео с голубым оттенком, радарная тарелка вращается под голубым перекрестием, пока не превращается в облако дыма. Действие повторяется дважды: перекрестие нацеливается на транспортное средство с вращающимся датчиком, его земляные барьеры не защищают от воздушных атак, оставляя за собой пустой кратер.

Клип, выпущенный на YouTube 27 сентября 2020 года, был одним из многих, опубликованных азербайджанскими военными во время Второй Нагорно-Карабахской войны, которую они в тот же день развязали против соседней Армении. Видео было записано TB2.

Он включает в себя все ужасы войны с добавлением вуайеризма немигающей камеры.

В этом и других конфликтах TB2 заполнил пустоту на рынке вооружений, образовавшуюся из-за отказа правительства США экспортировать свое семейство высокотехнологичных дронов Predator. Чтобы обойти ограничения на экспорт моделей дронов и других важных военных технологий, Baykar обратилась к технологиям, доступным на коммерческом рынке, чтобы создать новое оружие войны.

TB2 производится в Турции из деталей отечественного производства и деталей, поставляемых с международных коммерческих рынков. Расследование сбитых Bayraktar выявило компоненты, полученные от американских компаний, в том числе GPS-приемник производства Trimble, бортовой модем/трансивер производства Viasat и навигационное радио Garmin GNC 255. Компания Garmin, производящая потребительские GPS-продукты, опубликовала заявление, в котором отмечается, что ее навигационный блок, установленный в TB2, «не предназначен и не предназначен для использования в военных целях и даже не предназначен для использования в дронах». Но это там.

Коммерческие технологии делают TB2 привлекательным по другой причине: в то время как дрон Reaper американского производства стоит 28 миллионов долларов, TB2 стоит всего около 5 миллионов долларов. С момента разработки в 2014 году TB2 участвовал в конфликтах в Азербайджане, Ливии, Эфиопии, а теперь и на Украине. Беспилотник настолько доступнее, чем традиционное оружие, что литовцы проводят краудфандинговые кампании, чтобы помочь купить его для украинских сил.

TB2 — лишь один из нескольких примеров коммерческих беспилотных летательных аппаратов, используемых в боевых действиях. Те же самые квадрокоптеры DJI Mavic, которые помогают агентам по недвижимости обследовать недвижимость, были задействованы в конфликтах в Буркина-Фасо и Донбассе на Украине. Другие модели дронов DJI были замечены в Сирии с 2013 года, а сборные дроны, собранные из имеющихся в продаже деталей, получили широкое распространение.

Эти дешевые, достаточно хорошие беспилотники, на которые не распространяются экспортные ограничения, дали малым странам воздушные возможности, ранее ограниченные великими военными державами. Хотя это распространение может привести к некоторой степени паритета, оно сопряжено с ужасными человеческими издержками. Атаки дронов можно описать стерильным языком, оформленным как ракеты, останавливающие транспортные средства. Но то, что происходит, когда эта взрывная сила достигает человеческих тел, является интуитивным, трагичным. В нем собраны все ужасы войны, к которым добавляется вуайеризм немигающей камеры, видеотрансляцию которой контролирует участник атаки, зачастую находящийся за десятки, если не тысячи километров.

Более того, по мере распространения этого оружия более крупные державы будут все чаще использовать его в обычных войнах, а не полагаться на точечные убийства. Когда Украина доказала, что способна сдержать российское вторжение, Россия развязала кампанию террора против украинского гражданского населения с помощью беспилотников иранского производства Shahed-136. Эти самоподрывающиеся беспилотники, которые Россия запускает залпами, содержат коммерческие детали американских компаний. Волны атак беспилотников в основном были перехвачены украинскими средствами ПВО, но некоторые из них привели к гибели мирных жителей. Поскольку беспилотники Shahed-136 настолько дешевы в производстве, что их стоимость оценивается примерно в 20 000 долларов, их перехват с помощью более дорогой ракеты влечет за собой затраты для защитника.

Экспортный потенциал

TB2 был разработан выпускником Массачусетского технологического института Сельчуком Байрактаром, который исследовал передовые схемы вертикальной посадки дронов во время учебы в университете. Его одноименный беспилотник представляет собой самолет с неподвижным крылом и скромными характеристиками. Он может общаться на расстоянии около 186 миль от своей наземной станции и развивает скорость от 80 до 138 миль в час. На таких скоростях TB2 может оставаться в небе более 24 часов, что сравнимо с дронами более высокого класса, такими как Reaper и Grey Eagle.

С высоты до 25 000 футов TB2 исследует землю внизу, обмениваясь видео для координации дальних атак или перемещений или выпуская бомбы с лазерным наведением на людей, транспортные средства или здания.

Но его самая уникальная характеристика, говорит Джеймс Роджерс, доцент кафедры военных исследований Датского института перспективных исследований, заключается в том, что это «первая система массовых беспилотников, которой могут завладеть средние и малые государства».

До того, как Baykar разработала TB2, турецкие военные хотели купить беспилотники Predator и Reaper в США. Это беспилотные самолеты, которые определили длительные войны США в Афганистане и Ираке. Но экспорт беспилотников из США регулируется Режимом контроля за ракетными технологиями, договором, участники которого соглашаются ограничить доступ к определенным типам оружия. Администрация Трампа ослабила соблюдение этих правил в 2020 году (изменение, поддержанное администрацией Байдена), но предыдущее соблюдение правил в сочетании с опасениями, что Турция будет использовать дроны для нарушения прав человека, предотвратили продажу в 2012 году.

Турция не единственная, кому отказано в возможности закупать беспилотники американского производства. Критики договора отмечают, что США могут продавать истребители, для которых требуются пилоты-люди, Египту и другим странам, но не будут продавать тем же странам вооруженные беспилотники.

Но коммерческие и военные технологии имеют свойство доминировать друг над другом. Силиконовая долина в значительной степени является результатом исследований в области военных технологий времен холодной войны, а бытовая электроника, особенно связанная с вычислительными и навигационными системами, долгое время субсидировалась военными исследованиями. Когда-то GPS был настолько чувствительной военной технологией, что использование сигнала в гражданских целях было намеренно ограничено до 2000 года.

Теперь коммерческий доступ к полному сигналу в сочетании с дешевыми и мощными коммерческими приемниками GPS, такими как тот, что установлен в Bayraktar, позволяет беспилотникам работать почти по военным стандартам без специального доступа к военным сигналам или надзора со стороны Конгресса.

Турецкие военные дебютировали с Bayraktar в 2016 году, нацелившись на членов РПК, курдского ополчения. С тех пор беспилотник участвовал в боевых действиях с несколькими другими вооруженными силами, наиболее известными из которых являются Украина и Азербайджан, а также на одной стороне гражданской войны в Ливии. В 2022 году небольшая западноафриканская страна Того с военным бюджетом чуть менее 114 миллионов долларов приобрела партию самолетов Bayraktar TB2.

«Мы подошли к моменту, когда эти дроны решают судьбы наций».

Джеймс Роджерс

«Я думаю, что Турция приняла действительно сознательное решение сосредоточиться на покупке и разработке TB2, сделав его более дешевым и более доступным — в некоторых случаях «бесплатным» за счет пожертвований», — говорит Роджерс.

В 2021 году Эфиопия получила TB2 и другие дроны, поставленные из-за рубежа, которые она использовала, чтобы остановить, а затем обратить вспять наступление тиграйских повстанцев на столицу, которое ее наземные силы не могли остановить. Потери на поле боя, непосредственно вызванные действиями беспилотников, трудно оценить, но удары беспилотников по районам, удерживаемым тиграянами, после того, как наступление было остановлено, убили по меньшей мере 56 мирных жителей.

«Удивительно думать, что турецкие беспилотники, если верить рассказам в Эфиопии, сыграли решающую роль в падении или сохранении режима африканской страны. Мы дошли до того, что эти дроны решают судьбы наций», — говорит Роджерс.

Любители войны

TB2, хотя и скромный по своим возможностям по сравнению с другими военными беспилотниками, представляет собой передовое оборудование, для запуска которого требуются наземные станции и участок дороги. Но это отражает только один конец спектра беспилотников массового рынка, которые нашли свое применение на полях сражений. На другом конце скромный квадрокоптер.

К 2016 году ИГИЛ модифицировало квадрокоптеры DJI Phantom для сброса гранат. Это оружие пополнило арсенал самодельных дронов ИГИЛ, используя детали, которые следователи из Conflict Armament Research отследили до коммерческих поставщиков для массового рынка. Эта тактика распространилась и вскоре стала обычным явлением среди вооруженных групп. В 2018 году украинские силы, воюющие в Донецке, использовали модифицированный DJI Mavic для сброса бомб на окопы, удерживаемые пророссийскими сепаратистами. Сегодня эти китайские беспилотники встречаются практически в любой точке мира, где ведутся боевые действия.

Дроны DJI Matrice 300 RTK закуплены для ВСУ. // ЕВГЕНИЙ КОТЕНКО/УКРИФОРМ/ABACA/SIPA USA VIA AP IMAGES

«Если говорить об этой войне на Украине, то именно грамотное использование квадрокоптеров для самых разных задач, в том числе для артиллерийских и минометных частей, действительно сделало этот дешевый, доступный, одноразовый (беспилотный летательный аппарат), очень смертоносным и очень опасно», — говорит Сэмюэл Бендетт, аналитик Центра военно-морского анализа и старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности.

В апреле 2022 года китайский производитель дронов DJI объявил о приостановке всех продаж в Украине и России. Но его квадрокоптеры, особенно популярное и доступное семейство Mavic, по-прежнему находят применение в военных целях, поскольку солдаты сами покупают и развертывают дроны. Иногда в дело вмешиваются даже региональные власти.

Даже если эти беспилотники не сбрасывают бомбы, солдаты научились бояться гудения двигателей квадрокоптеров над головой, поскольку полеты часто предвещают приближающийся артиллерийский обстрел. В один момент отряд — это мерцание света, видимое в тепловизоре, заснятое камерой дрона и переданное на планшет прячущегося поблизости врага. В следующей казнь солдат снимается сверху, снятая в разрешении 4K оружием, доступным в продаже в любом магазине Best Buy.

Келси Д. Атертон — журналист, работающий в сфере военных технологий, из Альбукерке, штат Нью-Мексико. Его работы публиковались в Popular Science, New York Times и Slate.