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Турция начнет производить Bayraktar в Украине
Bayraktar TB2
Bayraktar TB2

CentralAsia (CA) -  Турецкая компания Baykar начнет производить боевые беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci в Украине в 2025 году. Об этом в интервью газете Yeni Akit сообщил генеральный директор компании Халук Байрактар.

«Строительные работы на местном дочернем предприятии Baykar — ООО «Авиа венчурс» — идут в соответствии с планом, а открытие намечено на 2025 год», — сказал он.

Также гендиректор компании отметил, что уже ведется основная часть подготовительных работ на заводе. Планируется, что он будет электрифицирован в июле 2023 года.

Уточняется, что общий объем инвестиций турецкой компании в производство в Украине составляет более $95 млн.

В 2022 году сообщалось, что компания Baykar построит в Украине завод по производству беспилотников.

«Байрактар TB-2» — оперативно-тактический ударный БПЛА, зона действия которого составляет 150 км. Он может нести управляемое вооружение и находиться в воздухе от 12 до 24 часов.

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