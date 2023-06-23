Мирзиёев анонсировал запуск уникальной онлайн-очереди для отправляющихся в хадж

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что в республике будет создана уникальная онлайн-система для формирования прозрачной очереди паломников, желающих отправиться в хадж. Об этом глава государства рассказал на встрече с жителями Сурхандарьинской области в рамках своей предвыборной кампании, сообщает пресс-служба партии УзЛиДеП, выдвинувшей Мирзиёева кандидатом в президенты.

Ожидается, что введение онлайн-очереди поможет бороться с мошенничеством и взятками. Потому что сейчас система отбора паломников закрыта и забюрократизирована, что дает возможность коррупционерам и нечистым на руку дельцам зарабатывать на доверчивых мусульманах, обещая им поездку в священные места.

Еще в мае текущего года Комитет по делам религий Узбекистана призывал верующих не доверять рекламе, предлагающей организовать паломничество. В ведомстве подчеркнули, что в республике ни туристические компании, ни другие посредники не имеют права заниматься отправкой граждан в хадж.

По данным чиновников, только Комитет по делам религий и Духовное управление мусульман Узбекистана уполномочены заключать соглашения с соответствующими министерствами Саудовской Аравии, с учреждениями, гостиницами, транспортными и пищевыми предприятиями, оказывающими услуги паломникам.

В этом году Служба государственной безопасности Узбекистана сообщала о нескольких случаях мошенничества, когда злоумышленники, пользуясь повышенным спросом, брали с верующих деньги якобы за отправку в Мекку. По информации силовиков, обманщики требовали со своих жертв за данную услугу от $8 тысяч до $16 тысяч.

О намерении создать онлайн-очередь для отправляющихся в хадж говорилось в правительственном постановлении, подписанном в июне 2017 года. В документе был указан порядок, согласно которому граждане должны были сначала подавать заявления о желании поехать в Саудовскую Аравию в органы самоуправления (махаллинские комитеты). Тем, в свою очередь, полагалось направлять списки в городские или районные администрации, которые заносили претендентов в онлайн-очередь. Таким образом, власти республики практически монополизировали паломничество к священным местам.

С каждым годом Узбекистан отправляет в хадж все больше паломников. Например, в прошлом году квота составила 10 865 человек, в этом, по оценкам аравийских СМИ, в их страну прилетят 15 130 узбекистанцев. К 2030 году планируется довести эту цифру до 24 000.

Растет и стоимость поездки. Если в 2022-м затраты были в пределах 63 млн сумов ($5,7 тысячи по прошлогоднему курсу), то в этом году верующим поездка в Мекку обойдется почти в 69 млн сумов (около $6 тысяч).