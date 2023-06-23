Сенат Узбекистана одобрил ратификацию договора о демаркации узбекско-казахстанской границы

Иллюстративное фото.

CentralAsia (UZ) - На заседании Сената Олий Мажлиса Узбекистана 23 июня был рассмотрен закон о ратификации договора между Узбекистаном и Казахстаном о демаркации узбекско-казахстанской границы, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Этот договор был подписан президентами двух стран Шавкатом Мирзиёевым и Касымом-Жомартом Токаевым 21 декабря 2022 года.

Согласно договору, протяжённость демаркированной линии государственной границы между Узбекистаном и Казахстаном — свыше 2356 км.

Договором полностью завершена работа по определению узбекско-казахстанской границы и тем самым созданы предпосылки для обеспечения ее безопасности и неприкосновенности.

Закон быд одобрен сенаторами.