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Под Ташкентом выжгли 11,6 га стерни, ущерб природе составил почти 120 млн сумов

CentralAsia (UZ) -  В социальных сетях распространились сообщения о том, что в Чиназе в Ташкентской области сжигали остатки стерни на пустующих участках земли. Сотрудники Министерства экологии Узбекистана изучили ситуацию на месте происшествия, сообщила пресс-служба Минэкологии.

Было установлено, что на пустыре, принадлежащем фермерскому хозяйству в Чиназском районе, было сожжено 11,6 га стерневых остатков. В результате 17 тутовых деревьев, посаженных в ряд на границе поля, были повреждены до такой степени, что не смогут больше расти.

В почве были утрачены гумус и азот, нарушено плодородие почвы на 24,7 миллиона сумов, растительному миру нанесён ущерб на 73,6 млн сумов. Общий размер ущерба, включая погибшие деревья, составил 118,1 млн сумов.

Собранные в ходе изучения документы переданы в районную прокуратуру.

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