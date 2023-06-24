Пригожин заявил об ударе Минобороны РФ по позициям ЧВК «Вагнера». Минобороны России опровергло его заявления

CentralAsia (CA) - Основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин в своем телеграм-канале обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников.

«Нанесен ракетный удар по лагерям ЧВК «Вагнер». Много жертв. По информации бойцов-очевидцев удар был нанесен с тыловой стороны, то есть нанесен военными МО РФ», - заявил Пригожин.

По словам бизнесмена, «погибло огромное количество бойцов» и в ближайшее время ЧВК «Вагнера» примет решение, «как ответить на это злодеяние».

«Эта тварь будет остановлена», - сказал Пригожин о министре обороны РФ Сергее Шойгу.

Чуть позже Евгений Пригожин призвал всех жителей России присоединиться к нему.

Он объявил, что собирается «восстановить справедливость» в армии и в России в целом и призвал «не оказывать сопротивление».

«Все, кто будут оказать сопротивление, мы будем считать, что это угроза — и уничтожать немедленно. Включая любые блокпосты на нашем пути. Я прошу всех сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, оставаться в своих домах. Желательно по маршруту нашего следования не выходить на улицу», - сказал он.

Пригожин утром 23 июня опубликовал видео, в котором критикует Минобороны и обвиняет ведомство в том, что оно «обманывает президента».

В свою очередь Министерство обороны России заявило, что все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер», не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины в районе проведения «специальной военной операции»», - пишет пресс-служба Минобороны РФ.

Далее Пригожин сообщил в своем телеграм-канале: «Это не военный переворот, это марш справедливости».

«Наши действия никак не мешают войскам», - сказал он.