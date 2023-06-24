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Путина проинформировали о ситуации с Пригожиным и ЧВК «Вагнер», - Песков
Предыстория: Пригожин заявил об ударе Минобороны РФ по позициям ЧВК «Вагнера». Минобороны России опровергло его заявления

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин в курсе ситуации, разворачивающейся вокруг основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина, предпринимаются все необходимые меры, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Президент Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина. Необходимые меры принимаются», - сказал он.

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