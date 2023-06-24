Путина проинформировали о ситуации с Пригожиным и ЧВК «Вагнер», - Песков
- Азия и мир, политика
- 1:52, 24 июня 2023
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|Предыстория: Пригожин заявил об ударе Минобороны РФ по позициям ЧВК «Вагнера». Минобороны России опровергло его заявления
CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин в курсе ситуации, разворачивающейся вокруг основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина, предпринимаются все необходимые меры, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
«Президент Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина. Необходимые меры принимаются», - сказал он.
- Ранее Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников, Минобороны России опровергло это.
- Чуть позже Евгений Пригожин призвал всех жителей России присоединиться к нему.
- Он объявил, что собирается «восстановить справедливость» в армии и в России в целом и призвал «не оказывать сопротивление».
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