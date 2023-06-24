Путина проинформировали о ситуации с Пригожиным и ЧВК «Вагнер», - Песков

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин в курсе ситуации, разворачивающейся вокруг основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина, предпринимаются все необходимые меры, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Президент Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина. Необходимые меры принимаются», - сказал он.

Ранее Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников, Минобороны России опровергло это.

Чуть позже Евгений Пригожин призвал всех жителей России присоединиться к нему.

Он объявил, что собирается «восстановить справедливость» в армии и в России в целом и призвал «не оказывать сопротивление».