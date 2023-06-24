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ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу, - Антитеррористический комитет РФ
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин
Предыстория: Пригожин заявил об ударе Минобороны РФ по позициям ЧВК «Вагнера». Минобороны России опровергло его заявления

CentralAsia (CA) -  Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело из-за призыва к вооруженному мятежу, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, пишет РИА Новости.

Утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований.

«В связи с этими заявлениями ФСБ России возбужденно уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия», - заявили в ведомстве.

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