ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу, - Антитеррористический комитет РФ

Евгений Пригожин

CentralAsia (CA) - Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело из-за призыва к вооруженному мятежу, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, пишет РИА Новости.

Утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований.

«В связи с этими заявлениями ФСБ России возбужденно уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия», - заявили в ведомстве.

Ранее Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников, Минобороны России опровергло это.

Чуть позже Евгений Пригожин призвал всех жителей России присоединиться к нему.

Он объявил, что собирается «восстановить справедливость» в армии и в России в целом и призвал «не оказывать сопротивление». При этом он сказал, что это «не военный переворот, а марш справедливости».