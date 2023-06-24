ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу, - Антитеррористический комитет РФ
- Азия и мир, политика
- 2:00, 24 июня 2023
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Евгений Пригожин
|Предыстория: Пригожин заявил об ударе Минобороны РФ по позициям ЧВК «Вагнера». Минобороны России опровергло его заявления
CentralAsia (CA) - Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело из-за призыва к вооруженному мятежу, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, пишет РИА Новости.
Утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований.
«В связи с этими заявлениями ФСБ России возбужденно уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия», - заявили в ведомстве.
- Ранее Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников, Минобороны России опровергло это.
- Чуть позже Евгений Пригожин призвал всех жителей России присоединиться к нему.
- Он объявил, что собирается «восстановить справедливость» в армии и в России в целом и призвал «не оказывать сопротивление». При этом он сказал, что это «не военный переворот, а марш справедливости».
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