Генпрокуратура РФ подтвердила возбуждение уголовного дела об организации вооруженного мятежа против Пригожина
- Азия и мир, политика
- 6:36, 24 июня 2023
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Евгений Пригожин
|Предыстория: ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу, - Антитеррористический комитет РФ
CentralAsia (CA) - Следственным управлением ФСБ России 23 июня 2023 года законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Евгения Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа, сообщила Генпрокуратура РФ.
Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка.
За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, говорится в сообщении.
Как пишет ТАСС, генпрокурор РФ Игорь Краснов сделал доклад Владимиру Путину в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий.
Генпрокурор также проинформировал президента РФ о законности возбуждения такого уголовного дела.
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