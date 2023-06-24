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Генпрокуратура РФ подтвердила возбуждение уголовного дела об организации вооруженного мятежа против Пригожина
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин
Предыстория: ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу, - Антитеррористический комитет РФ

CentralAsia (CA) -  Следственным управлением ФСБ России 23 июня 2023 года законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Евгения Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа, сообщила Генпрокуратура РФ.

Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка.

За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, говорится в сообщении.

Как пишет ТАСС, генпрокурор РФ Игорь Краснов сделал доклад Владимиру Путину в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий.

Генпрокурор также проинформировал президента РФ о законности возбуждения такого уголовного дела.

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