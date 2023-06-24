Воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки, ВСУ сосредотачивают силы для наступления на бахмутском направлении, - Минобороны РФ
- Азия и мир, политика
- 6:50, 24 июня 2023
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CentralAsia (CA) - Воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки, киевский режим на Бахмутовском тактическом направлении сосредотачивает на исходных рубежах для наступательных действий подразделения 35-й бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Об этом заявило Министерство обороны РФ.
«Военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии», - говорится в сообщении.
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