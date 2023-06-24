экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки, ВСУ сосредотачивают силы для наступления на бахмутском направлении, - Минобороны РФ

CentralAsia (CA) -  Воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки, киевский режим на Бахмутовском тактическом направлении сосредотачивает на исходных рубежах для наступательных действий подразделения 35-й бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Об этом заявило Министерство обороны РФ.

«Военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии», - говорится в сообщении.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com