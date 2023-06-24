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Губернатор Ростовской области попросил жителей не выходить из дома
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CentralAsia (CA) -  Прошу всех сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома, написал губернатор Ростовской области России Василий Голубев в своём телеграм-канале.

«Сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка. Правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей области», - написал он.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что вагнеровцы «входят в Ростов», а пограничники «обнимаются с бойцами».

Местные СМИ сообщали, что военные перекрыли въезды в Ростов-на-Дону.

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