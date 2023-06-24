Япония лидирует в турнирной таблице Большого шлема в Улан-Баторе по дзюдо 2023 года

CentralAsia (MNG) - Япония завоевала две золотые медали в первый день турнира Большого шлема 2023 года в Улан-Баторе по дзюдо, который стартовал здесь в пятницу, возглавив медальную таблицу.

В первый день состоялись поединки женских категорий 48 кг, 52 кг и 57 кг, а также мужских категорий 60 кг и 66 кг.

В мужской категории 60 кг победил японец Рюдзю Нагаяма, серебро завоевал Ромен Валадье Пикар из Франции, а бронзовые медали достались Ли Ха Риму из Южной Кореи и Ромазану Абдулаеву, выступавшим на турнире в качестве нейтрального спортсмена под флагом Международной Федерация дзюдо.

В категории до 48 кг у женщин золото завоевала Хикари Йошиока из Японии, а еще одна нейтральная спортсменка Сабина Гилязова завоевала серебро. Бронзовые медали разделили Катарина Коста из Португалии и Тамар Малка из Израиля.

В женской категории 57 кг канадка Криста Дегучи обыграла свою соотечественницу Джессику Климкайт и завоевала золото. Бронзовые медали достались южнокореянке Ху Мими и нейтральной спортсменке Ксении Галицкой.

Ёндонпэрэнлэй Басхуу из Монголии победил Обида Джебова из Таджикистана в финале мужской весовой категории до 66 кг. Бронзу разделили Яшар Наджафов из Азербайджана и монгол Баттогтох Эрхэмбаяр.

В категории 52 кг у женщин золото завоевала израильтянка Гефен Примо, серебро – француженка Амандин Бушар, а бронзовые медали достались Река Пупп из Венгрии и Диёра Келдиёрова из Узбекистана.

Улан-Баторский турнир Большого шлема 2023 года, который продлится до воскресенья, является отборочным турниром к Олимпийским играм 2024 года в Париже и имеет общий призовой фонд в размере 154 000 евро.

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