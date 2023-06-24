Правительство Воронежской области заявило о колонне военной техники на трассе М-4 «Дон»
- Азия и мир, политика
- 8:43, 24 июня 2023
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CentralAsia (CA) - По федеральной дороге М-4 «Дон» идет колонна военной техники, ситуация находится под контролем, сообщается в Telegram-канале правительства Воронежской области.
«По Федеральной автомобильной дороге М-4 «Дон» движется колонна военной техники. Просим всех жителей Воронежской области временно не пользоваться федеральной автомобильной дорогой М-4 «Дон» и индивидуальными транспортными средствами. Ситуация находится под контролем. Силовые структуры региона проводят все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности жителей области», - говорится в публикации.
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