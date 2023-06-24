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Правительство Воронежской области заявило о колонне военной техники на трассе М-4 «Дон»

CentralAsia (CA) -  По федеральной дороге М-4 «Дон» идет колонна военной техники, ситуация находится под контролем, сообщается в Telegram-канале правительства Воронежской области.

«По Федеральной автомобильной дороге М-4 «Дон» движется колонна военной техники. Просим всех жителей Воронежской области временно не пользоваться федеральной автомобильной дорогой М-4 «Дон» и индивидуальными транспортными средствами. Ситуация находится под контролем. Силовые структуры региона проводят все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности жителей области», - говорится в публикации.

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