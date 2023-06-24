В Москве проводятся антитеррористические мероприятия. Введен дополнительный контроль на дорогах, - Собянин
- Азия и мир, политика
- 9:12, 24 июня 2023
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - «В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Как цитируют его российские СМИ, введен дополнительный контроль на дорогах.
«Возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам», - сказал он.
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