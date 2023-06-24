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В Москве проводятся антитеррористические мероприятия. Введен дополнительный контроль на дорогах, - Собянин
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  «В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как цитируют его российские СМИ, введен дополнительный контроль на дорогах.

«Возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам», - сказал он.

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