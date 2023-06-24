Что известно о Евгение Пригожине, на которого ФСБ возбудила уголовное дело из-за призыва к мятежу?

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CentralAsia (CA) - Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников, Минобороны России опровергло это.

Чуть позже Евгений Пригожин призвал всех жителей России присоединиться к нему.

Он объявил, что собирается «восстановить справедливость» в армии и в России в целом и призвал «не оказывать сопротивление».

ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу.

CentralAsia вкратце рассказывает читателям биографию Пригожина.

Евгений Викторович Пригожин родился 1 июня 1961 года в Ленинграде. Его мать была медиком и работала в больнице, а отец скончался рано и Евгения Пригожина воспитывал отчим.

В 1977 году он окончил ленинградскую спортивную школу-интернат № 62. В СМИ его бывший одноклассник вспоминал, что Пригожин был не только спортивным, но «ещё и весьма начитанным юношей».

После школы поступил в Ленинградский химико-фармацевтический институт, получил специальность «провизор-фармацевт». В 2018 году в одном из интервью он сообщал, что институт не закончил.

По данным агентства «Росбалт», в ноябре 1979 года он был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы условно по обвинению в краже. По данным Forbes, в 1981 году Ждановский народный районный суд Ленинграда приговорил Пригожина по новым обвинениям в краже, мошенничестве, вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность и разбое к 13 годам колонии. В 1988 году Пригожин был помилован.

С 1990 года он начал заниматься бизнесом, начав с продажи хот-догов.

В 1996 году Пригожин основал компанию «Конкорд кейтеринг».

В 1997 году Евгений Пригожин открыл ресторан на теплоходе New Island, который стал самым дорогим рестораном Санкт-Петербурга. Как пишут СМИ, в 2001 году президент Владимир Путин проводил там переговоры с главой Франции Жаком Шираком, а через год — с американским президентом Джорджем Бушем-младшим.

Как пишут СМИ, его фирма «Конкорд» получала подряды на организацию школьного питания сначала в Санкт-Петербурге, потом в Москве. В 2010-годы компания стала ключевым подрядчиком Министерства обороны.

Пригожин — основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

«РБК» писал о полигоне у населенного пункта Молькино в Краснодарском крае, который начал использоваться, предположительно, для подготовки бойцов ЧВК в середине 2015 года. ЧВК получила название «Вагнер» в 2014 году по позывному первого командира подразделения, офицера запаса Дмитрия Уткина.

Пригожин долгое время отвергал связь с ЧВК, но в сентябре 2022 года сказал, что именно он является ее создателем.

Пригожин женат, у него трое детей.