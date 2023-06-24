Фото — Бронетехника в Ростове-на-Дону

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CentralAsia (CA) - Вечером на Буденновском проспекте в Ростове-на-Дону появилась бронетехника, а на ближайших улицах — вооруженные патрули полиции в тяжелой экипировке, пишет портал 161.RU.

Также ростовская полиция объявила план «Крепость», личный состав оповестили о необходимости быть в полной готовности

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников, Минобороны России опровергло это.

Чуть позже Евгений Пригожин призвал всех жителей России присоединиться к нему.

Он объявил, что собирается «восстановить справедливость» в армии и в России в целом и призвал «не оказывать сопротивление».

ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу.

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