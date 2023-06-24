Фото — Бронетехника в Ростове-на-Дону
- Азия и мир, политика
- 10:03, 24 июня 2023
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CentralAsia (CA) - Вечером на Буденновском проспекте в Ростове-на-Дону появилась бронетехника, а на ближайших улицах — вооруженные патрули полиции в тяжелой экипировке, пишет портал 161.RU.
Также ростовская полиция объявила план «Крепость», личный состав оповестили о необходимости быть в полной готовности
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