В Московской области усилили меры безопасности

Андрей Воробьев

CentralAsia (CA) - В Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ, сообщил губернатор области Андрей Воробьев.

«В Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. Проводятся антитеррористические мероприятия. Возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении, в связи с этим прошу по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона. Прошу сохранять спокойствие», - написал он.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников, Минобороны России опровергло это.

Чуть позже Евгений Пригожин призвал всех жителей России присоединиться к нему.

Он объявил, что собирается «восстановить справедливость» в армии и в России в целом и призвал «не оказывать сопротивление».

ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу.