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В Московской области усилили меры безопасности
Андрей Воробьев
Андрей Воробьев
Предыстория: В Москве проводятся антитеррористические мероприятия. Введен дополнительный контроль на дорогах, - Собянин

CentralAsia (CA) -  В Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ, сообщил губернатор области Андрей Воробьев.

«В Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. Проводятся антитеррористические мероприятия. Возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении, в связи с этим прошу по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона. Прошу сохранять спокойствие», - написал он.

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