В Московской области усилили меры безопасности
- Азия и мир, политика
- 10:14, 24 июня 2023
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Андрей Воробьев
|Предыстория: В Москве проводятся антитеррористические мероприятия. Введен дополнительный контроль на дорогах, - Собянин
CentralAsia (CA) - В Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ, сообщил губернатор области Андрей Воробьев.
«В Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. Проводятся антитеррористические мероприятия. Возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении, в связи с этим прошу по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона. Прошу сохранять спокойствие», - написал он.
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