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В Ростове-на-Дону отменили все массовые мероприятия
Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону

CentralAsia (CA) -  Принято решение об отмене всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные в Ростове-на-Дону, написал губернатор Ростовской области России Василий Голубев в своём телеграм-канале.

Ранее он попросил жителей Ростовской области не выходить из дома.

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