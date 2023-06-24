В Ростове-на-Дону отменили все массовые мероприятия

Ростов-на-Дону

CentralAsia (CA) - Принято решение об отмене всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные в Ростове-на-Дону, написал губернатор Ростовской области России Василий Голубев в своём телеграм-канале.

Ранее он попросил жителей Ростовской области не выходить из дома.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников, Минобороны России опровергло это.

Чуть позже Евгений Пригожин призвал всех жителей России присоединиться к нему.

Он объявил, что собирается «восстановить справедливость» в армии и в России в целом и призвал «не оказывать сопротивление».

ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу.

Место на карте: