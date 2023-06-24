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Жара до 32 градусов и дождь ожидаются в мегаполисах Казахстана

CentralAsia (KZ) -  Жара до 32 градусов и дождь ожидаются в мегаполисах Казахстана, пишет Nur.kz.

В Астане в субботу ожидается дождь с грозой. Температура воздуха днем +18...+20 градусов. Скорость ветра: 9-14 метров в секунду.

В Алматы 24 июня возможна переменная облачность, гроза. Дневная температура воздуха составит +29...+31 градус. Скорость ветра: 3-8, при грозе порывы 13 метров в секунду.

В Шымкенте синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура воздуха днем +30...+32 градуса. Скорость ветра: 8-13 метров в секунду.

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