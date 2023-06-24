Пригожин в Ростове-на-Дону. Он провел переговоры с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым

Юнуус-Бек Евкуров, Евгений Пригожин и Владимир Алексеев. // Скриншот с видео Astrapress

CentralAsia (CA) - Ряд телеграм-каналов публикуют видео с Евгением Пригожиным в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону. На этих кадрах он ведет переговоры с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым.

«Мы сюда приехали. Мы хотим получить начальника Генштаба и Шойгу. Пока их нет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву», -сказал Пригожин.

На видео присутствует генерал Владимир Алексеев.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников, Минобороны России опровергло это.

Чуть позже Евгений Пригожин призвал всех жителей России присоединиться к нему.

Он объявил, что собирается «восстановить справедливость» в армии и в России в целом и призвал «не оказывать сопротивление».

ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу.