Пригожин в Ростове-на-Дону. Он провел переговоры с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым
- Азия и мир, политика
- 10:45, 24 июня 2023
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Юнуус-Бек Евкуров, Евгений Пригожин и Владимир Алексеев.
CentralAsia (CA) - Ряд телеграм-каналов публикуют видео с Евгением Пригожиным в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону. На этих кадрах он ведет переговоры с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым.
«Мы сюда приехали. Мы хотим получить начальника Генштаба и Шойгу. Пока их нет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву», -сказал Пригожин.
На видео присутствует генерал Владимир Алексеев.
- Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников, Минобороны России опровергло это.
- Чуть позже Евгений Пригожин призвал всех жителей России присоединиться к нему.
- Он объявил, что собирается «восстановить справедливость» в армии и в России в целом и призвал «не оказывать сопротивление».
- ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу.
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