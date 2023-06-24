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Пригожин в Ростове-на-Дону. Он провел переговоры с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым
Юнуус-Бек Евкуров, Евгений Пригожин и Владимир Алексеев.
Юнуус-Бек Евкуров, Евгений Пригожин и Владимир Алексеев.
// Скриншот с видео Astrapress

CentralAsia (CA) -  Ряд телеграм-каналов публикуют видео с Евгением Пригожиным в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону. На этих кадрах он ведет переговоры с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым.

«Мы сюда приехали. Мы хотим получить начальника Генштаба и Шойгу. Пока их нет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву», -сказал Пригожин.

На видео присутствует генерал Владимир Алексеев.

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